Объем товарооборота с Туркменией может скоро восстановиться, заявил Путин

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Объем товарооборота между Россией и Туркменией сможет восстановиться в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-туркменских переговоров в расширенном составе.

Он подчеркнул, что теме торгово-экономического сотрудничества двух стран уделяется большое значение. "К сожалению, за прошлый год у нас несколько припал товарооборот в силу различных причин, я считаю, прежде всего, объективного характера: имеется в виду колебание валютных курсов, неблагоприятная мировая конъюнктура, некоторые другие факторы. Но у нас есть все возможности эту тенденцию преодолеть, надеюсь, что так в ближайшее время и произойдет", — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что у Москвы и Ашхабада создана целая система механизмов взаимодействия в различных сферах, и ключевая роль в этом вопросе принадлежит межправкомиссии. Кроме того, отметил президент, на улучшение структуры товарооборота направлена программа экономического сотрудничества до 2018 года, включающая в себя 80 различных мероприятий и проектов. "Реализация этого документа будет способствовать расширению инвестиционной кооперации, это, на мой взгляд, является очень важным", — добавил российский президент.

Также на содействие совместным внешнеэкономическим программам направлена деятельность Российского экспортного центра. По словам Путина, входящие в структуру этого центра Росэксимбанк и Агентство по страхованию экспортных кредитов оказали поддержку 16 проектам на сумму 182 миллиона долларов.