Матвиенко предложила ввести мораторий на новые льготы для регионов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает ввести мораторий на новые льготы по налогам для региональных и местных бюджетов, определив их эффективность.
Матвиенко напомнила о реализации поручения президента России об увеличении бюджетных ассигнований региональным дорожным фондам.
"Представленный нам проект бюджета не содержит решения этой задачи. Более того, он увеличивает еще на год распределение акцизов на бензин и топливо между центром и регионами. Хочу напомнить, что увеличение доли федерального бюджета было временной мерой – только на три года. В 2020 году необходимо вернуться к зачислению в бюджеты субъектов прежних 88% акцизов на бензин и топливо, как и предусматривалось до сих пор", отметила спикер.
"Считаю, что ужесточение требований по госдолгу и дефициту может привести к тому, что регионы не смогут профинансировать обязательные расходы. Вводить ограничения нужно плавно, поэтапно, не сокращая объёмы финансовой помощи", — уверена Матвиенко.
Спикер также подчеркнула, что "дотации должны предоставляться субъектам РФ без установления направлений их использования". Такой закон по инициативе Совфеда был принят.