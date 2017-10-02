Руденя: тверские власти поддержат новый инвестпроект компании B.Braun

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Власти Тверской области поддержат проект компании "Б.Браун Медикал" по расширению производства медицинских изделий на ее тверском предприятии "Гематек", сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Накануне Руденя провел встречу с генеральным директором ООО "Б.Браун Медикал" Михаилом Петуховым и генеральным директором ООО "Гематек" Максимом Захарченко.

"Мы приветствуем инвестиции в Тверскую область и создадим самые комфортные условия, необходимые для работы. Готовы участвовать в продвижении вашей продукции, а также оказывать содействие в сертификации", — приводит слова Рудени пресс-служба правительства Тверской области.

Завод по производству инфузионных растворов ООО "Гематек" был запущен на территории Твери в 2005 году. В 2008 году его приобрела немецкая компания B.Braun Melsungen AG — один из крупнейших в мире поставщиков медицинской и фармацевтической продукции. Сейчас предприятие мощностью 38 миллионов флаконов в год работает круглосуточно, на заводе трудоустроено 250 человек, в основном — жители Твери. Ежегодные отчисления в бюджет региона составляют более 30 миллионов рублей.

По словам Петухова, компания B.Braun рассматривает возможность локализации производства на имеющихся площадях и соседнем участке, планируемые инвестиции составят более 3 миллиардов рублей в течение пяти лет. Предполагается строительство производственно-логистического комплекса с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции. Количество создаваемых рабочих мест — 250.

После выхода предприятия на проектную мощность ожидаемый объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Тверской области составит более 86 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.

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