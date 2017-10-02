Fitch улучшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по темпам роста ВВП России в 2017 году до 2% с ожидавшихся в июне 1,6%, говорится в сообщении агентства.

"Fitch пересмотрело прогнозы роста ВВП в 2017 году до 2% с ожидавшихся ранее в июне 1,6%, что отражает более быстрое, чем ожидалось, увеличение внутреннего спроса. Рост ускорился до 2,5% в годовом исчислении во втором квартале 2017 года с с 0,5% в первом квартале 2017 года, чему способствовал рост личного потребления и инвестиции", — пишет агентство.

Прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2018 году составляет 2,2%, а в 2019 году — 2%. "Мы прогнозируем, что рост в среднем составит более 2% в 2018-2019 годах в связи с уменьшением неопределенности, смягчением денежно-кредитной политики, стабильностью рубля и прогнозом по ценам на нефть. Существенные структурные реформы, которые могут ускорить экономический рост, маловероятны до президентских выборов 2018 года", — отмечает агентство.

Прогноз по инфляции в России на текущий год составляет 4%, на 2018-2019 годы — 4,5%. "Ожидается, что инфляция будет оставаться низкой — в среднем 4,5% в 2018-2019 годах — несмотря на риски, связанные с изменчивостью валютного курса, восстановлением внутреннего спроса и изменением цен на продовольствие", — пишет агентство.

Fitch также прогнозирует постепенное смягчение монетарной политики Банка России в 2017 и 2018 годах. Процентная ставка Центробанка, по прогнозу Fitch, по итогам 2017 года составит 8%, по итогам 2018 года — 7,5%, а по итогам 2019 года — 7%. Сейчас ставка составляет 8,5%.

Новый прогноз Минэкономразвития исходит из роста экономики РФ в 2017 году на 2,1% (прежняя оценка — 2%). МЭР РФ ожидает в текущем году инфляцию в 3,7%, на следующие три года – по 4%.