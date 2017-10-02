Силуанов предложил лишить нефтяные скважины имущественной льготы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов предложил пересмотреть перечень движимого имущества, на которое распространяется налоговая льгота, исключив из него нефтяные скважины.

"Я думаю, что здесь действительно нужно найти взаимоустраивающее и бизнес, и субъектов РФ решение", — сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Может быть, пересмотреть перечень движимого имущества — сейчас нефтяные скважины отнесены к движимому имуществу — может быть, надо пересмотреть какие-то вычеты по этому налогу, надо найти какой-то компромисс, может быть, мы бы поработали бы еще", — сказал Силуанов.

Движимое имущество сейчас не облагается налогом на имущество, поскольку в отношении него действует федеральная льгота. Со следующего года правительство передало право принимать решение о введении этой льготы регионам, однако ни один субъект РФ не ввёл ее. Опасаясь роста налоговой нагрузки на предприятия, правительство собиралось вернуть льготу с 2018 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на слушаниях, что продление на федеральном уровне льготы по налогу на движимое имущество приведёт к существенным выпадающим доходам регионов, и призвала правительство оставить региональным властям возможность самостоятельно принимать решения по налогам, которые поступают в региональные бюджеты.

"Здесь нужно и вторую сторону учитывать — вопрос бизнеса. Бизнес говорит: у нас всегда была эта льгота, а начиная с 2018 года по сути дела (вводится — ред.) серьезный налог", — сказал Силуанов.

"Поэтому бизнес говорит, давайте применять с точки зрения стимулирования обновления производственных фондов", — отметил министр.