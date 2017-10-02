Силуанов предложил лишить нефтяные скважины имущественной льготы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов предложил пересмотреть перечень движимого имущества, на которое распространяется налоговая льгота, исключив из него нефтяные скважины.
"Может быть, пересмотреть перечень движимого имущества — сейчас нефтяные скважины отнесены к движимому имуществу — может быть, надо пересмотреть какие-то вычеты по этому налогу, надо найти какой-то компромисс, может быть, мы бы поработали бы еще", — сказал Силуанов.
Движимое имущество сейчас не облагается налогом на имущество, поскольку в отношении него действует федеральная льгота. Со следующего года правительство передало право принимать решение о введении этой льготы регионам, однако ни один субъект РФ не ввёл ее. Опасаясь роста налоговой нагрузки на предприятия, правительство собиралось вернуть льготу с 2018 года.
"Здесь нужно и вторую сторону учитывать — вопрос бизнеса. Бизнес говорит: у нас всегда была эта льгота, а начиная с 2018 года по сути дела (вводится — ред.) серьезный налог", — сказал Силуанов.
"Поэтому бизнес говорит, давайте применять с точки зрения стимулирования обновления производственных фондов", — отметил министр.