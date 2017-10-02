"Газпром" с января по сентябрь увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Газпром" за январь-сентябрь 2017 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% — до 141,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"Экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-сентябре 2017 года увеличился на 11,3%, или на 14,4 миллиарда кубометров. Потребителям поставлено 141,2 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении.

В частности, экспорт в Германию увеличился на 10,7%, в Австрию — на 54%, в Чехию — на 28,4%, в Словакию — на 31,3%, во Францию — на 7,1%. В сентябре Словакия нарастила импорт российского газа на 79,2% по сравнению с сентябрем 2016 года, Франция — на 35,3%.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

В начале сентябре председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье — около 190 миллиардов кубометров.