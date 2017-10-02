Долгами "ВИМ-Авиа" занимаются власти, заявил Дворкович

ГОРКИ, 2 окт — РИА Новости. Власти ведут работу по урегулированию задолженности перед сотрудниками "ВИМ-Авиа", а также переговоры с кредиторами авиакомпании по отсрочке платежей, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Кроме того, занимаемся погашением задолженности по зарплате перед пилотами, стюардессами и другими членами летных экипажей, которые обслуживают соответствующие рейсы, чтобы не было никаких проблем с людьми. Роструд занимается урегулированием дальнейших трудовых отношений этих специалистов. Кроме того, ведем переговоры с банками и другими кредиторами компании по отсрочке погашения платежей, чтобы уже новый инвестор, либо в процессе банкротства, эта задолженность была урегулирована", — сказал Дворкович на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.