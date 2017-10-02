В Москве 5 октября пройдет российско-саудовский инвестиционный форум

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российско-Саудовский инвестиционный форум пройдет 5 октября до встречи президента РФ и короля Саудовской Аравии, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РФПИ и Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) являются организаторами этого форума.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву состоится 5 октября. Источник РИА Новости сообщал, что король посетит Москву 4-7 октября. По его словам, запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов.

"Этот визит является очень важным, потому что с королем приедет очень внушительная делегация и ключевых министров, и бизнесменов, Мы считаем, что эта встреча позволит вывести отношения между Россией и Саудовской Аравией на качественно новый уровень", — заявил Дмитриев журналистам.

Он сообщил, что 5 октября в Москве пройдет Российско-саудовский инвестиционный форум. "Он пройдет утром, до встречи президента с королем. Подтвердились более 200 российских и саудовских компаний", — сообщил глава РФПИ.

Дмитриев также уточнил, что на форуме выступят министр коммерции Саудовской Аравии, глава Минэнерго РФ Александр Новак и главы крупнейших российских компаний: "Газпром нефти", "Сибура", "Аэрофлота", "Фосагро". "Мы видим, что здесь очень значимый интерес не только у саудовских партнеров инвестировать в Россию, но и у наших компаний для работы с Саудовской Аравией", — заключил Дмитриев.

"Инвестиции саудовских партнёров к моменту визита составили 1 миллиард долларов. Этот миллиард долларов был направлен в 9 различных проектов в России в различных секторах", — сказал также Дмитриев.