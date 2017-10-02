Совет Федерации предложил ввести патенты для самозанятых граждан

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Члены Совета Федерации предлагают вводить патентную систему для самозанятых граждан, отмечая, что это позволит легализовать их деятельность и упорядочить собираемость налогов.
"Перед нами стоит задача найти резервы дополнительных доходных поступлений, сохранив на неизменном уровне фискальную нагрузку на налогоплательщиков. Один из таких резервов — сокращение теневого сектора экономики", — заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник, посвященных проекту бюджета-2018.
Она отметила, что ещё в конце декабря 2013 года глава государства дал поручение правительству определиться с правовым статусом "самозанятых" граждан.
"Совет Федерации неоднократно обращался к этому вопросу. Мы были против концепции 401 закона. Закон принят, но не работает", — подчеркнула сенатор.
Поправки в законодательство предполагают двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан. К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это могут быть услуги няни, сиделки, репетитора, бытовые услуги, услуги водителя, фотографа, переводчика.
Да, это выведет их "из тени"
Это ущемление прав, заставить платить социальные взносы можно по-другому
"На 1 августа в налоговые органы было подано меньше 300 заявлений о регистрации. Совет Федерации предлагает введение в этой сфере патентного налогообложения. Необходимо окончательно решать данный вопрос и вводить эту категорию граждан в правовое поле", — уверена парламентарий.
Согласно документу, самозанятые граждане должны будут встать на учет в налоговых органах, после чего смогут не платить никаких налогов в 2017–2018 годах. По истечении этого периода они должны будут решить: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.