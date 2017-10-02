Совет Федерации предложил ввести патенты для самозанятых граждан

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Члены Совета Федерации предлагают вводить патентную систему для самозанятых граждан, отмечая, что это позволит легализовать их деятельность и упорядочить собираемость налогов.

"Перед нами стоит задача найти резервы дополнительных доходных поступлений, сохранив на неизменном уровне фискальную нагрузку на налогоплательщиков. Один из таких резервов — сокращение теневого сектора экономики", — заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник, посвященных проекту бюджета-2018.

Она отметила, что ещё в конце декабря 2013 года глава государства дал поручение правительству определиться с правовым статусом "самозанятых" граждан.

"Совет Федерации неоднократно обращался к этому вопросу. Мы были против концепции 401 закона. Закон принят, но не работает", — подчеркнула сенатор.

Поправки в законодательство предполагают двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан. К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это могут быть услуги няни, сиделки, репетитора, бытовые услуги, услуги водителя, фотографа, переводчика.

"На 1 августа в налоговые органы было подано меньше 300 заявлений о регистрации. Совет Федерации предлагает введение в этой сфере патентного налогообложения. Необходимо окончательно решать данный вопрос и вводить эту категорию граждан в правовое поле", — уверена парламентарий.

Согласно документу, самозанятые граждане должны будут встать на учет в налоговых органах, после чего смогут не платить никаких налогов в 2017–2018 годах. По истечении этого периода они должны будут решить: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.