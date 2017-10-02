Газпром возглавил рейтинг глобальных энергокомпаний S&P Global Platts

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская компания "Газпром" заняла первое место в рейтинге топ-250 глобальных энергетических компаний по версии S&P Global Platts, следует из сообщения этого агентства.

Таким образом, "Газпром" поднялся с третьей строчки и сместил с лидерской позиции американскую ExxonMobil, которая занимала первое место на протяжении 12 лет. На втором месте оказалась немецкая E.ON SE. Компания показала наибольший скачок, поднявшись за год с 114-го места. Третье место досталось индийской Reliance Industries Ltd. (в 2016 году заняла 8 место).

В первую десятку также вошли корейская Korea Electric Power Corp. (4 место), китайская China Petroleum & Chemical Corp. (5 место), российская компания "Лукойл" (6 место), индийская Indian Oil Corp. (7 место), американские Valero Energy Corp. и ExxonMobil Corp. (8 и 9 места соответственно), а также французская Total (10 место).

Как отмечает S&P Global Platts, энергетические компании АТР занимают высокие позиции в рейтинге 2017 года, на них приходится 88 из 250 мест. Так, в первой пятерке оказались корейская и две китайские компании. Помимо этого 20 из 50 "быстрорастущих компаний" (показавших резкий рост в пределах рейтинга за год) прописаны в АТР, отмечает агентство.

"Что касается падений, то угольные компании показали особенно сильное снижение в рейтинге, поскольку все больше стран стремятся к увеличению использования возобновляемых источников энергии и более чистого топлива. Но есть и исключения — China Shenhua Energy поднялась на 13-е место с 25-го, так как цены на уголь в Китае резко выросли после сокращения объемов производства в стране", — пишет агентство.

Ежегодный рейтинг топ-250 глобальных энергокомпаний S&P Global Platts оценивает компании на основе их финпоказателей, в частности четырех ключевых показателей: стоимости активов, доходов, прибыли и прибыли от инвестированного капитала. Все компании в списке имеют активы на сумму более 5,5 миллиарда долларов. В общей сложности, по подсчетам агентства, 10 крупнейших компаний мира получили в 2016 году общую прибыль в размере 63,7 миллиарда долларов, что на 14% ниже в годовом выражении.