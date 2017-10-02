Рашевский: востребованность угля будет возрастать

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Развитие цивилизации, повышение комфорта жизни человечества, в том числе активизация рынка электромобилей, будут повышать востребованность угля для производства электроэнергии, заявил генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский.

"Современная угольная отрасль является одной из основ экономического развития нашего государства, это отрасль устремленная в будущее", — отметил Рашевский на встрече со студентами горных специальностей московских вузов.

Отвечая на вопросы студентов о наиболее перспективных специальностях, генеральный директор СУЭК отметил, что современный уровень технологического развития отрасли делает востребованным многопрофильных специалистов, обладающих компетенциями в самых различных дисциплинах — от технических до экономических.

"Потребность в специалистах, которые умеют думать головой, которые умеют в голове совмещать сразу несколько видов знаний — и горное инженерное дело, умеют быть грамотными организаторами производства, являются хорошими экономистами — в таких специалистах потребность чрезвычайно высокая. Перспективы у них замечательные", — сказал Рашевский, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.

Принявший участие во встрече замминстра энергетики Алексей Текслер сказал, что в настоящее время угольная промышленность, несмотря на непростые геополитические условия, находится на позитивном этапе своего развития.

"Уголь останется важной часть мирового энергетического баланса. Конкурентное преимущество угля в том, что это самый дешевый источник энергии," — отметил замминистра, слова которого цитирует сайт министерства энергетики.

Как уточняет пресс-служба, встреча прошла в рамках церемонии закрытия в Центральном доме художника в Москве выставки "Гордость России — шахтеры", организаторами которой выступили министерство энергетики РФ и СУЭК. Выставка представляет историю и современность угольной промышленности в России в фотографиях, исторических документах, объектах, видео и кинохронике. Фотографическая часть экспозиции представлена, в первую очередь, работами ведущего российского индустриального фотографа Максима Мармура. За время работы выставку, по предварительным данным, посетили более 50 тысяч человек.