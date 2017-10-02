Путин подписал закон о переименовании должности главы РЖД в гендиректора

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет переименовать должность главы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) из президента в гендиректора, сообщается на сайте главы государства.

Минэкономразвития в начале текущего года публиковало проект изменений в нормативные акты для переименования должности президента РЖД в гендиректора.

В РЖД РИА Новости тогда сообщили, что Олег Белозеров, занимающий пост главы РЖД с августа 2015 года, сам попросил правительство РФ рассмотреть вариант переименования должности главы компании "в соответствии с существующими практиками корпоративного управления".

После вступления закона в силу должно быть выпущено постановление кабмина о внесении изменений в устав РЖД, согласно которым глава компании будет именоваться "генеральный директор — председатель правления", поясняло ранее правительство.