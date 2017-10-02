В Армении рассказали, когда выполнят обязательства по российскому кредиту

ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Выполнение соглашения по российскому оборонному кредиту Армении в размере 200 миллионов долларов завершится до конца года, заявил в понедельник журналистам министр обороны республики Виген Саркисян.
"Выполнение соглашения о 200-миллионом кредите завершится до конца этого года, как это и было предусмотрено договоренностями", — сказал министр Саркисян. По его словам, процесс находится на самом активном этапе.
В июне 2015 года было подписано армяно-российское соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом, по годовой ставке в 3%.
В июле 2017 года министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что кредит полностью не использован — из 200 миллионов долларов не потрачена сумма в 30 миллионов долларов.
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