В Армении рассказали, когда выполнят обязательства по российскому кредиту

ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Выполнение соглашения по российскому оборонному кредиту Армении в размере 200 миллионов долларов завершится до конца года, заявил в понедельник журналистам министр обороны республики Виген Саркисян.

Ранее начальник управления оборонной политики Минобороны Армении Левон Айвазян заявил, что поставки оружия из РФ в Армению в рамках межгосударственного кредита в 200 миллионов долларов осуществляются своевременно.

"Выполнение соглашения о 200-миллионом кредите завершится до конца этого года, как это и было предусмотрено договоренностями", — сказал министр Саркисян. По его словам, процесс находится на самом активном этапе.

В июне 2015 года было подписано армяно-российское соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом, по годовой ставке в 3%.

В рамках кредита Армения закупит у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А ("Солнцепек") с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи.

В июле 2017 года министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что кредит полностью не использован — из 200 миллионов долларов не потрачена сумма в 30 миллионов долларов.

О межгосударственных отношениях России и Армении читайте в справке РИА Новости>>