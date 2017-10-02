Объем энергофонда России и Саудовской Аравии составит миллиард долларов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия создадут совместный энергетический фонд, предварительный объем которого оценивается в 1 миллиард долларов, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya.
В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что одной из первых инвестиций фонда может стать нефтесервисная компания в России, которая фактически может работать в Саудовской Аравии и предоставлять свои знания и технологии на рынок этой ближневосточной страны.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что визит короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в РФ состоится в первых числах октября. Источник РИА Новости сообщал, что король посетит Москву 4-7 октября. По его словам, запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов.