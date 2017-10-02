Киргизия не намерена просить у России допсредства для адаптации к ЕАЭС

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Бишкек не намерен просить у России дополнительные средства на адаптацию к ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

Россия выделила 200 миллионов долларов на адаптацию Киргизии, присоединившейся к ЕАЭС в 2015 году. Кроме того, РФ и Киргизия создали в 2014 российско-киргизский фонд развития с уставным капиталом 500 миллионов долларов.

"Я хотел бы особо подчеркнуть, что Россия нам помогает в том, чтобы мы усилили свой потенциал в рамках "дорожной карты", которая была принята странами ЕАЭС по безболезненному вхождению Кыргызстана в союз, в рамках которой РФ нам выделила 200 миллионов долларов на адаптацию. Мы и эти вопросы обговорили (в рамках визита Исакова в РФ – ред.) в части ускорения процессов проведения всех необходимых закупок и строительства инфраструктуры в Киргизии: лабораторий, пунктов пропуска", — рассказал Исаков.

Он подчеркнул, что 200 миллионов долларов от РФ – это не кредит, а "стопроцентный грант".

"Это помощь России и эти средства направляются для строительства лабораторий, чтобы выпущенную продукцию мы проводили через эти лаборатории и поставляли в страны ЕАЭС. Также на оснащение внешних границ со странами ЕАЭС. Мы же фактически внешняя страна, мы укрепляем границы. И доводим до соответствующего международного стандарта пункты пропуска", — пояснил премьер.

По его словам, перечисленных РФ денег достаточно для адаптации Киргизии к ЕАЭС.

"В принципе, этих денег достаточно. Мы их освоим в течение предстоящих восьми-девяти месяцев", — сказал он, отвечая на вопрос, достаточно ли перечисленных Россией Киргизии денег для адаптации к ЕАЭС или Бишкек будет просить у РФ дополнительные средства для решения этой проблемы.