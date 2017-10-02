Киргизия намерена договориться с "Русгидро" по ситуации с ГЭС без арбитража

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Киргизия намерена договориться с компанией "Русгидро" без международного арбитража из-за ситуации с расторжением договора по строительству Верхне-Нарынского каскада, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

В 2016 году власти Киргизии в одностороннем порядке расторгли соглашения с Россией о совместном строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, после чего "Русгидро" заявило о намерении обратиться в международный арбитраж.

"В отношении "Русгидро" вопрос не стоит об арбитражном процессе. Потому что мы находимся на той стадии, когда мы говорим, что Кыргызская Республика в рамках денонсированного соглашения между правительствами двух стран по реализации этого проекта в установленном порядке, по взаимной консультации сторон будет решать вопрос с этими деньгами, которые компания вложила в проект", — сказал он.

По словам премьер-министра, Киргизия намерена инициировать аудит по этому вопросу.

"Они ("Русгидро") утверждают, что это где-то 37 миллионов долларов. Мы предлагаем провести независимый аудит. Но когда любое государство выплачивает сумму долга, оно должно провести определенные процедуры, чтобы подтвердить эту сумму, которая была истрачена. Но этот вопрос ни в коем случае нельзя политизировать, потому что он является хозяйственным. И мы просим у компании "Русгидро", чтобы они нам дали возможность найти инвестора и ту сумму, которую "Русгидро" вложило, (чтобы) сразу вернуть ей после того, как мы найдем инвестора", — добавил Исаков.

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