У турпроекта в Саудовской Аравии появился первый иностранный инвестор

ДУБАЙ, 2 окт — РИА Новости. Известный бизнесмен из Великобритании, миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон выразил желание инвестировать в проект туристической лагуны из более чем 50 островов в Саудовской Аравии, сообщает в понедельник эмиратское издание The National.

Согласно заявлению министерства информации Саудовской Аравии, Брэнсон стал первым иностранным инвестором, выразившим желание принять участие в этом крупнейшем туристическом проекте с общей протяженностью береговой линии около 200 километров.

По планам властей Саудовской Аравии, этот проект позволит создать 35 тысяч рабочих мест и диверсифицировать экономику королевства. Начало строительства запланировано на 2019 год, завершение первой фазы — на конец 2022 года.

Ранее в блоге Ричарда Брэнсона на интернет-сайте компании Virgin Group появилась запись о его поездке в Саудовскую Аравию, во время которой он посетил место будущего туристического проекта.

"Нас отвезли на Красное море, где запущен гигантский проект по превращению огромной лагуны в красивое туристическое место", — написал он.

Власти Саудовской Аравии ранее в августе объявили о запуске проекта по созданию в стране нового туристического региона.

По заявлению недавно назначенного наследника престола принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, курорт будет создан на 50 природных островах, расположенных в Красном море у побережья Саудовской Аравии. Для туристических целей будет оборудован участок побережья длиной 200 километров.