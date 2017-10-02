В Приморье изучают приостановленные заявки на "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Ранее приостановленные заявки на получение "дальневосточного гектара" в границах охотугодий в Приморье вновь приняты в работу, сообщает администрация края.

С 1 октября вступила в силу поправка в федеральный закон, касающаяся снятия ограничений на выдачу гражданам бесплатных земельных участков в границах охотничьих угодий.

"Первые 50 заявок на получение дальневосточного гектара в Приморском крае, рассмотрение которых ранее было приостановлено в связи с наложением ограничений, вновь приняты в работу в понедельник, 2 октября… В первую очередь специалисты отработают те заявки, которые были приостановлены в финальной стадии рассмотрения", — говорится в сообщении.

По данным и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений края Александра Подольского, в такой ситуации оказался местный житель Иван Таркин, который позвонил президенту Владимиру Путину в ходе "прямой линии".

В Приморье установлены зоны в границах охотничьих угодий, на которых предоставление гектара невозможно, они не превышают 5% от всей площади охотугодий края. Если заявленный гектар попал в эти зоны, ему предложат не менее двух альтернативных вариантов участков.

Ранее сообщалось, что на "прямую линию" президента позвонил житель Приморья и пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении "дальневосточного гектара". Путин отметил, что программа идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. Сложнее всего, по его словам, ситуация в Приморском крае, а выдаче "дальневосточного гектара" препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.

По данным краевых властей, Таркин до сих пор не оформил участок из-за вступивших с 1 января 2017 года изменений в закон о "дальневосточном гектаре", которые установили запрет на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в границах охотугодий.