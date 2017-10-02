Пассажиры отмененных "невозвратных" рейсов "ВИМ-Авиа" получат компенсацию

ВНУКОВО, 2 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Пассажиры регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" с "невозвратными" тарифами, которые были отменены из-за проблем авиакомпании, получат компенсацию затрат в полном объеме, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

"Пассажиры регулярных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые только собираются на отдых, сейчас передаются другим авиакомпаниям. Кроме того, по отмененным рейсам будет осуществляться полный возврат средств клиентов", — сказал он.

"Некоторые СМИ пишут о том, что при "невозвратных" тарифах деньги не будут возвращаться, но это неправда. Но в случае отмены рейса и непредоставления альтернативной перевозки осуществляется полный возврат денег клиентам. Так как ситуация чрезвычайная, то проблем с этим нет", — заверил Горин.