Туроператоры будут использовать "открытое небо" для клиентов "ВИМ-Авиа"

ВНУКОВО, 2 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Минтранс разрешил туроператорам до 28 октября использовать "открытое небо", в чем примут участие не только российские, но и зарубежные авиаперевозчики, чтобы не срывать отдых туристам — клиентам "ВИМ-Авиа" в бархатный сезон, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Он сообщил, что в воскресенье состоялось заседание совместного штаба Минтранса и Росавиации при участии туроператорского сообщества.

"Минтранс разрешил туроператорам до 28 октября "открытое небо", где в программах участвуют зарубежные авиаперевозчики греческий Ellinair и турецкий Atlasglobal… Так как у нас есть обязательства перед туристами, которые ещё только планировали путешествия, мы заканчиваем вывоз с "ВИМ-Авиа" и продолжаем программу уже с другими перевозчиками. Эти программы будут продолжаться в октябре, так как бархатный сезон ещё в разгаре. Греческий перевозчик и так летает, а Турецкий был привлечён в виде исключения, чтобы не срывать туристический сезон. Минтранс пошёл навстречу туроператорам и разрешил, с учётом ограниченных ёмкостей, сделать программу с перевозчиком Atlasglobal", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Как уточнил Горин, чтобы не ущемлять российские авиакомпании, в новых программах будут участвовать и авиакомпании "Ямал", Red Wings, "Уральские авиалинии", Azur Air и Royal Flight.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.