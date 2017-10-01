Отзыв сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа" возможен в ближайшие две недели

ВНУКОВО, 1 окт — РИА Новости. Вопрос об отзыве сертификата эксплуатанта авиакомпании "ВИМ-Авиа" будет решаться в ближайшие две недели, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Вопрос об отзыве сертификата эксплуатанта авиакомпании "ВИМ-Авиа" будет решаться в ближайшие две недели", — сказал он.

"Сейчас компании "ВИМ-Авиакомпании" назначен, хотя еще не прошел соответствующее утверждение в Росавиации, новый генеральный директор. Он присутствует на заседаниях генерального штаба, он взаимодействует с лизингодателями и другими организациями, в том числе вместе с директорами по наземному обслуживанию и с летным директором", — пояснил Соколов.

"Этот вопрос будет решаться в порядке, установленном Росавиацией после завершения критической ситуации при входе в плановый порядок", — сказал глава Минтранса РФ.