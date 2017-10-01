Олег Тиньков собирается запустить собственную криптовалюту

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков анонсировал скорый запуск собственной криптовалюты TinCoin.

"Чувствую, прямо на глазах теряем технологическое лидерство. Пора запускать TinCoin. Мы практически готовы", — написал Тиньков на своей странице в Facebook.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейн. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.

"Тинькофф банк" активно участвует в таких проектах. На данный момент банк состоит в ассоциации "ФинТех", целью которой является разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка. Также кредитная организация в начале июля вошла в проект по созданию консорциума для исследования и применения технологии блокчейн и ее производных.