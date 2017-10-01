Олег Тиньков собирается запустить собственную криптовалюту

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков анонсировал скорый запуск собственной криптовалюты TinCoin.
"Чувствую, прямо на глазах теряем технологическое лидерство. Пора запускать TinCoin. Мы практически готовы", — написал Тиньков на своей странице в Facebook.
Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейн. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.
"Тинькофф банк" активно участвует в таких проектах. На данный момент банк состоит в ассоциации "ФинТех", целью которой является разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка. Также кредитная организация в начале июля вошла в проект по созданию консорциума для исследования и применения технологии блокчейн и ее производных.