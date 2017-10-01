Китай и ЕАЭС завершили переговоры по торгово-экономическому соглашению

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина в воскресенье подписали совместное заявление об официальном завершении переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), говорится в сообщении минкоммерции КНР.

Церемония подписания соглашения состоялась в китайском городе Ханчжоу, где в течение нескольких дней проходил завершающий раунд переговоров.

"Это первое важное соглашение институционального характера, достигнутое между Китаем и ЕАЭС в торгово-экономической сфере. Это также важный результат реализации соглашения о сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), подписанного в мае 2015 года председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Достижение соглашения имеет очень важное значение как для Китая, так и для членов ЕАЭС. Оно поможет постепенному сокращению бестарифных барьеров в торговле, повышению уровня содействия торговле, созданию благоприятной среды для промышленного развития, а также продвижению процесса сопряжения ЕАЭС и ЭПШП", — отмечает торговое ведомство КНР.

Переговоры по торгово-экономическому соглашению между Китаем и ЕАЭС официально были запущены 25 июня 2016 года. С тех пор стороны провели пять раундов переговоров. Переговоры касались таможенных процедур, содействия развитию торговле, прав на интеллектуальную собственность, межведомственного сотрудничества, государственных заказов, электронной коммерции и других вопросов.