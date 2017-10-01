В правительстве планируют обсудить проект о налоге на добавленный доход

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) может быть в течение нескольких дней вынесен на заседание правительства РФ, сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума "Наука и технологии в обществе" в японском городе Киото.
"Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства", — добавил он.
Пилотный проект введения в РФ НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, по планам властей должен вступить в действие с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и, по задумке Минфина, должен, по сути, заменить экспортную пошлину.
В августе первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил журналистам, что Минэнерго рассчитывает на принятие закона об НДД до 1 декабря, чтобы запустить пилотный проект в установленный срок с 2018 года. Он отметил, что Минфин доработал законопроект и направил его в правительство.