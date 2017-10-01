В правительстве планируют обсудить проект о налоге на добавленный доход

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) может быть в течение нескольких дней вынесен на заседание правительства РФ, сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума "Наука и технологии в обществе" в японском городе Киото.

"По налогам на добавленный доход получили заключение главного правового управления президента, есть некоторые замечания, которые в основном носят технический характер, и сейчас работаем над тем, чтобы эти замечания были учтены", — сказал Дворкович.

"Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства", — добавил он.

Пилотный проект введения в РФ НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, по планам властей должен вступить в действие с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и, по задумке Минфина, должен, по сути, заменить экспортную пошлину.

В феврале замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов сообщал, что заявки на введение НДД на пилотных проектах с объемом добычи нефти суммарно около 7 миллионов тонн подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть".

В августе первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил журналистам, что Минэнерго рассчитывает на принятие закона об НДД до 1 декабря, чтобы запустить пилотный проект в установленный срок с 2018 года. Он отметил, что Минфин доработал законопроект и направил его в правительство.