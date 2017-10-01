Решения по деятельности "ВИМ-Авиа" будут приниматься после 15 октября

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Решения по продолжению деятельности "ВИМ-Авиа" будут приниматься после 15 октября, пока она будет продолжать полеты, сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума "Наука и технологии в обществе" в японском городе Киото.

"Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании", — сказал Дворкович.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.