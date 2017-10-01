Россия пригласила партнеров для реализации программы "Цифровая экономика"

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Россия приглашает иностранных партнеров принять участие в реализации программы "Цифровая экономика" и обещает поддержку, заявил в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на форуме "Наука и технологии в обществе" в японском городе Киото.

"Я бы хотел пригласить все заинтересованные компании, университеты и научно-исследовательские центры принять участие в реализации нашей программы "Цифровая экономика". Будьте уверены, что все ответственные инициативы найдут поддержку российского правительства и учреждений", — сказал Дворкович.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце июля сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", которая рассчитана на период до 2024 года. По его словам, перевод экономики в цифру — вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности России.

В настоящее время идет работа над детальным планом мероприятий программы "Цифровая экономика" на 2018-2020 годы. Работа сосредоточена на пяти основных направлениях программы: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Форум "Наука и технологии в обществе" проводится ежегодно в Киото с участием представителей правительств, руководителей компаний и научных центров разных стран мира. С российской стороны на форум в Киото прибыл вице-премьер Аркадий Дворкович.