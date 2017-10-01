Дворкович рассказал о товарообороте между Россией и Японией за полгода

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Россия стремится развивать сотрудничество с Японией, товарооборот двух стран за полгода достиг 8,4 миллиарда долларов, заявил в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на форуме "Наука и технологии в обществе" в японском городе Киото.

"Россия старается развивать наше сотрудничество. В этом плане нельзя не переоценить план экономического сотрудничества, предложенный премьер-министром Синдзо Абэ", — сказал Дворкович.

По его словам, торговые отношения двух стран "обрели позитивную динамику". "Результаты за полгода показывают, что товарооборот между Японией и Россией увеличился на 15% и достиг 8,4 миллиарда долларов", — отметил вице-премьер РФ.