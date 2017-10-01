Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $87,9 за тонну с 1 октября

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 октября увеличивается до 87,9 доллара за тонну с 84,1 доллара за тонну в сентябре, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября составила 51,8 доллара за баррель, или 378,3 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 октября повысилась до 13,6 доллара с 12,9 доллара.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) увеличилась до 48,3 доллара за тонну с 46,2 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 26,3 доллара с 25,2 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла в октябре составит 26,3 доллара за тонну, на темные — 87,9 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повышена до 5,7 доллара с 5,4 доллара за тонну.