Дворкович назвал сумму, которую "Аэрофлот" может выделить для "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" может выделить на поддержку "ВИМ-Авиа" максимум 1,8 миллиарда рублей, возможно, потребуется и меньшая сумма, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Максимальная (директива по сумме, которую "Аэрофлот" может выделить "ВИМ-Авиа" — ред.), есть. Примерно (1,8 миллиарда — ред.), но это максимально, возможно, и меньше понадобится", — сказал Дворкович.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться по 15 октября включительно.