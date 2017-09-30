Дворкович назвал сумму, которую "Аэрофлот" может выделить для "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" может выделить на поддержку "ВИМ-Авиа" максимум 1,8 миллиарда рублей, возможно, потребуется и меньшая сумма, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Ранее на этой неделе в сообщении на сайте правительства говорилось, что "Аэрофлот" выделит средства на финансирование деятельности проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перечисление денег будет производиться по письменному указанию Росавиации, компенсировать их "Аэрофлот" сможет за счет взаиморасчетов с отраслью. Сумма официально не называлась.

"Максимальная (директива по сумме, которую "Аэрофлот" может выделить "ВИМ-Авиа" — ред.), есть. Примерно (1,8 миллиарда — ред.), но это максимально, возможно, и меньше понадобится", — сказал Дворкович.

"Надо понимать, что он ("Аэрофлот" — ред.) все равно бы эти деньги заплатил в бюджет, скажем так. То есть это не те деньги, которые "Аэрофлоту" бы остались, это не благотворительная поддержка. Просто мы решили, что на это использовать средства важнее, чем на какие-то другие цели", — пояснил он.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться по 15 октября включительно.