Критерии устойчивости авиакомпаний могут пересмотреть, заявил Дворкович

Пассажиры у стоек регистрации в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа

Пассажиры у стоек регистрации в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Законопроект о пересмотре критериев финансовой устойчивости авиакомпаний в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа" могут подготовить в октябре и принять до конца года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Будут (пересматриваться критерии финансовой устойчивости авиакомпаний — ред.) Сейчас готовится законопроект. Я думаю, в октябре законопроект сможем написать, попытаемся до конца года принять", — сказал он.

По словам Дворковича, в законопроект, в частности, планируется включить создание фонда страхования риска авиапассажиров.

"Не знаю точно (когда может быть создан фонд страхования рисков пассажиров — ред.) Законопроект напишем, тогда… Это в том же законопроекте. Думаю, до конца года сможем его принять", — сказал вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные, а 25 сентября авиакомпания официально признала, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться по 15 октября включительно.