Кудрин посоветовал россиянам инвестировать в гособлигации

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин рекомендует россиянам на фоне снижения доходности депозитов в банках присмотреться к другим инструментам инвестирования, в частности, гособлигациям.

"Сегодня многих волнует, во что вкладывать, в какие акции и каких компаний. Но есть более надежные вложения — облигации, как государственные, так и частных компаний. Облигации — на них доход более высокий…. Я думаю, у нас сейчас разворот произойдет в сторону вложений в облигации", — сказал он на ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

По словам Кудрина, проценты по депозитам сейчас уменьшаются, в банках они составляют от 4 до 6%. "Но гособлигации дают около 8%", — отметил он.

Если выбирать среди акций, то новичкам Кудрин посоветовал вкладывать в "голубые фишки" и инвестиционные счета. "Лучше начинать с простых вещей, потом в сложные секторальные вложения. Через пару лет можно и в деривативы", — считает он.