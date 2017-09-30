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Экономика

Новый хозяин в Европе: как Пекин стал крупнейшим собственником в ЕС

08:0030.09.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГосударственные флаги КНР и Гонконга. Архивное фотоГосударственные флаги КНР и Гонконга. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. За последние шесть лет — c 2000 по 2016 год — Китай вложил в страны Европейского союза около 100 миллиардов евро в виде прямых инвестиций. Такие данные приводит в своем докладе берлинский Институт изучения Китая (MERICS). Текст доклада есть в распоряжении РИА Новости.

Это означает, что коммунистический Пекин, который на Западе упрекают в недостаточной "рыночности", стал крупнейшим собственником в Европе — на родине капитализма.

В прошлом году китайская экономика впервые обошла экономику США по темпам роста скупаемых иностранных активов. "Перед китайскими компаниями сейчас стоит негласная установка — покупать все и везде, где только что-то продается, то есть закрепляться на всех без исключения рынках", — говорит фондовый аналитик Дмитрий Тратас.

Было английское, будет китайское

На большую европейскую "тройку" — Великобританию, Германию и Францию — пришлось 59% инвестиций. "Китайские инвестиции идут туда, где наиболее крупные, наиболее перспективные экономики. То есть идут туда, где китайцам надо закрепляться. И Великобритания рассматривается как наиболее крупная страна. Она ушла в самостоятельное плавание, но не собирается рвать связи с ЕС", — отмечает эксперт российского Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Штаб-квартира компании Alibaba в Ханчжоу, Китай. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
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Наиболее агрессивно китайский бизнес настроен как раз в Великобритании. Пекин буквально подминает под себя британскую инфраструктуру. Так, китайскому суверенному фонду China Investment Corporation принадлежит 10% аэропорта Хитроу. Еще одна компания из КНР, Beijing Construction Engineering Group, получила право на участие в строительстве первого в Великобритании "города-аэропорта" Манчестер. Китайская строительная компания China Harbor Engineering Company строит приливную электростанцию в заливе Суонси.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкАэропорт Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Аэропорт Хитроу в Лондоне

Наряду с этим китайский бизнес делает громкие имиджевые приобретения, выкупая полностью или частично известные европейские бренды. В их числе полностью поглощенные компании Pizza Express, интернет-проект Travelfusion, производитель электрокаров Emerald Automotive и компания Manganese Bronze.

В этом ряду стоит и приобретение китайскими компаниями контрольного пакета акций сети британских универмагов House of Frazer, крупнейшего в стране изготовителя сухих завтраков Weetabix и производителя люксовых яхт Sunseeker Yachts.

Немецкие роботы капитулируют

Активность китайских компаний в Германии в 2016 году побила все рекорды. По данным консалтинговой компании Ernst & Young, китайцы скупили 68 немецких компаний. Это почти в два раза больше, чем в 2015 году.

Отель Longxi International в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае. Архивное фото
© AFP 2017
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Самым громким и самым чувствительным с точки зрения национальных интересов Германии стало приобретение производителя промышленных роботов Kuka из Аугсбурга за 4,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка Китая в Германии. Более того, это крупнейшая сделка для Германии вообще. В этом же ряду — поглощение производителя машин KraussMaffei из Мюнхена за один миллиард долларов и производителя агрегатов для сжигания отходов EEW из Гёппингена.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСтенд с промышленным роботом Kuka
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд с промышленным роботом Kuka

Бум китайского капитала на германском рынке — не случайность, это план, который выстраивал и настойчиво реализовывал Китай, считает заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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"Германия обвиняет Китай в односторонности процесса приобретения компаний китайским бизнесом. Он покупает понравившиеся ему немецкие фирмы, а на пути немецких компаний возникает множество барьеров. Вице-канцлер Зигмар Габриэль ездил в конце 2016 года в Китай, чтобы урегулировать ситуацию. Сейчас Европа вводит механизмы по ужесточению контроля над стратегическими компаниями и инвестициями в них. Поэтому, полагаю, сейчас Китай немножко сбавит обороты, будет гораздо меньше компаний, которые они приобретут в текущем году", — говорит Белов.

На фоне "лихорадки" китайских инвестиций произошел громкий скандал. Немецкий регулятор запретил китайскому инвестфонду Fujian Grand Chip Investment Fund LP покупку немецкого производителя микрочипов Aixtron SE.

Экспансия на фоне девальвации

При этом экспансия Китая — шаг во многом вынужденный. Эксперт Центра экономики и финансов Академии общественных наук Китая Чжан Нин считает, что инвесторов к повышенной активности подтолкнула девальвация юаня.

"Многие китайские предприятия реально ощутили на себе эту тенденцию. Они приступили к развитию операций, связанных с инвестированием за рубежом. В их числе оказались и те, кто постарался извлечь выгоды из операций и другой деятельности, связанной с разницей курсов валют", — заключает эксперт.

Материал в партнерстве с редакцией Sputnik Китай

Сколько Китай вкладывает в Европу
Сколько Китай вкладывает в Европу
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