МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РФ сохраняет планы по приватизации крупных компаний и банков, следует из плана приватизации на 2018-2020 годы, который внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на тот же период.
До 2019 года, согласно документу, планируется сокращение доли участия РФ в "Алросе" — до 29% плюс одна акция, в "Совкомфлоте" — до 25% плюс одна акция, в ВТБ — до 25% плюс одна акция.
"Сокращение доли участия РФ в ВТБ ниже 50% плюс одна акция будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению участия РФ в публичном акционерном обществе "Сбербанк России", — говорится в документе.
Конкретные сроки и способы приватизации будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями правительства РФ, говорится в материалах.