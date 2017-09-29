РФ сохраняет планы по приватизации крупных компаний и банков до 2020 года

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РФ сохраняет планы по приватизации крупных компаний и банков, следует из плана приватизации на 2018-2020 годы, который внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на тот же период.

В документе перечислены те же активы, которые предусматривал план приватизации на 2017-2019 годы, утвержденный в феврале.

До 2019 года, согласно документу, планируется сокращение доли участия РФ в "Алросе" — до 29% плюс одна акция, в "Совкомфлоте" — до 25% плюс одна акция, в ВТБ — до 25% плюс одна акция.

"Сокращение доли участия РФ в ВТБ ниже 50% плюс одна акция будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению участия РФ в публичном акционерном обществе "Сбербанк России", — говорится в документе.

"В отсутствие принятых правительством Российской Федерации решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2018-2020 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно представленной Росимуществом информации не прогнозируется", — отмечается при этом в документе. Правительство РФ заложило в проект бюджета доходы от приватизации в 13 миллиардов рублей в 2018 году, 12,2 миллиарда в 2019 году и 11,4 миллиарда в 2020 году.

Конкретные сроки и способы приватизации будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями правительства РФ, говорится в материалах.