Росавиация начала публиковать план рейсов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Росавиация начала публиковать на своем сайте суточный план регулярных и чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Ведомство опубликовало список рейсов на 29 сентября. Как следует из списка, всего к выполнению в этот день запланировано 35 рейсов.

Ранее представитель Росавиации сообщал, что ведомство теперь ежедневно будет выкладывать на сайте план полетов "ВИМ-Авиа".

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.