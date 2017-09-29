Шредера избрали председателем совета директоров "Роснефти"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, вошедший в пятницу в совет директоров "Роснефти", сообщил, что его избрали и председателем совета директоров этой компании.

"Прежде всего, я действительно очень рад, что меня избрали не только как члена совета директоров, но также и председателя", — сообщил Шредер журналистам.

Ранее в пятницу акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании расширили совет директоров компании до 11 с девяти человек — новыми членами совета стали глава Минэнерго РФ Александр Новак и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Остальные девять членов совета директоров "Роснефти" были переизбраны в новый состав из предыдущего.