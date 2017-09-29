МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "ЮТэйр" поможет в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", первый рейс уже вылетел по маршруту Анталья-Самара, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "ЮТэйр" приступила к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" по просьбе оперативного штаба Минтранса, который занимается ликвидацией кризисной ситуации", — говорится в сообщении.

29 сентября в 11:30 самолет Boeing 737-500 вылетел из московского аэропорта "Внуково" для вывоза российских граждан по маршруту Анталья-Самара.

Пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут совершить перелет на всех регулярных рейсах "ЮТэйр" при наличии свободных мест.