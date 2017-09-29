Новак и Шредер избраны в совет директоров "Роснефти"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании расширили совет директоров компании до 11 с 9 человек — новыми членами совета стали глава Минэнерго РФ Александр Новак и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, передает корреспондент РИА Новости.

Остальные девять членов совета директоров "Роснефти" были переизбраны в новый состав из предыдущего.

В июне акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров, в который неожиданно для широкой публики не вошел Новак. Глава "Роснефти" Игорь Сечин пояснил, что министр отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров. Тогда же Сечин заявил, что "Роснефть" предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек и будет ждать возвращения Новака в состав совета.

Свои места в совете директоров сохранили избранные в июне представители QHG Oil Ventures — глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди. Были переизбраны помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент BP Роберт Дадли и президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, а также все три независимых директора: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин и бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.