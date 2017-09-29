Иран запретил ввоз и вывоз нефтепродуктов из Иракского Курдистана

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тегеран временно запретил иранским компаниям транспортировку нефтепродуктов в Иракский Курдистан и из него, передает иранское агентство Tasnim.
Референдум о независимости Иракского Курдистана от Багдада состоялся 25 сентября, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не будут вступать с правительством автономии в переговоры по результатам голосования.
Против референдума высказывались также Турция, США и ООН. В Москве призвали решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и заявили, что поддерживают территориальную целостность Ирака.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.