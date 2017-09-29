Иран запретил ввоз и вывоз нефтепродуктов из Иракского Курдистана

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тегеран временно запретил иранским компаниям транспортировку нефтепродуктов в Иракский Курдистан и из него, передает иранское агентство Tasnim.

"Организация управления транспортом и дорожным движением временно запретила погрузку и транспортировку топлива из Ирана в Иракский Курдистан и из него в связи с последними событиями в этом регионе", — говорится в сообщении.

Референдум о независимости Иракского Курдистана от Багдада состоялся 25 сентября, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не будут вступать с правительством автономии в переговоры по результатам голосования.

Иран, как и другие соседи Иракского Курдистана, выступал против проведения голосования. По словам главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, это была "серьезная стратегическая ошибка".

Против референдума высказывались также Турция, США и ООН. В Москве призвали решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и заявили, что поддерживают территориальную целостность Ирака.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.