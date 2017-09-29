Турция ожидает от РФ отмены запрета на импорт томатов в течение двух дней

АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Анкара ожидает, что Москва примет решение об отмене ограничений на импорт турецких томатов в течение 1-2 дней, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Запрет на поставку томатов в Россию отменяется. Надеюсь, в техническом плане мы это увидим в течение 1-2 дней. Мы слышали об этом решении, но хотим, чтобы это было подтверждено официально. Можем сказать, что эта проблема решена, подтверждение мы слышали из уст президента РФ, но давайте подождем первой отгрузки", — сказал Зейбекчи журналистам в Анкаре.

В четверг замглавы Минсельхоза РФ сообщал, что ведомство направило в правительство РФ свои предложения по механизму возобновления импорта томатов из Турции. По его словам, "самое главное — они (турецкая сторона) должны обеспечить безопасность и прослеживаемость".