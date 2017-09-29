"Роснефть" обжаловала решение суда о взыскании с АФК 136,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "Роснефть" подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136,3 млрд руб в пользу "Башнефти", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Дата подачи апелляционной жалобы — 28 сентября. Дата регистрации — 29 сентября. Апелляционная жалоба будет передана для рассмотрения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск).

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", "Башнефти" и республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и ее "дочки" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы.