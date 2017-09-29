Финансирование развития Крыма до 2020 года увеличено на 59 млрд рублей

Вид на Ялту с горы Ай-Петри. Архивное фото

Вид на Ялту с горы Ай-Петри. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Финансирование федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года увеличено на 59 миллиардов рублей, заявил журналистам в Севастополе заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Программа в новой редакции подписана, она увеличена на 59 миллиардов (рублей)", — сказал Назаров.

Он отметил, что это не окончательное дополнительное финансирование программы.

"Мы дополнительно сделаем еще одну корректировку, в проекте бюджета предусмотрены дополнительные деньги на увеличение программы. Суммарно программы будет увеличена на 72 миллиарда (рублей)", — добавил замминистра.