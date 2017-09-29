Набиуллина призвала снизить долю государства в банковском секторе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Доля государства в банковском секторе РФ достаточно большая, по мере развития экономики нужно ее снижать, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Доля государственного сектора у нас достаточно большая, и по мере возможности, по мере выхода экономики на положительные темпы роста нужно снижать эту долю, безусловно. Это такое стратегическое направление", — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ также добавила, что высокая доля госбанков в бизнесе не подтолкнет частные банки к высокорискованным моделям ведения бизнеса в конкуренции с госбанками. "Частные банки многие вполне эффективно конкурируют с государственными банками. Мы видим по статистике, если убрать из статистки Бинбанк и "Открытие", где был отток вкладов, и без них посмотреть на крупнейшие 10 банков или на крупнейшие 20 банков, то приток вкладов был больше в частные банки, а не государственные банки", — сказала она.

Наиболее крупными госбанками в РФ являются Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк.