Правительство при доработке проекта бюджета-2018 год сократило его дефицит

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, сократив дефицит по сравнению с опубликованной 18 сентября версией документа до 1,271 триллиона рублей в 2018 году с 1,332 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2019 году сокращен до 819,1 миллиарда рублей с 867 миллиарда рублей, в 2020 году — до 870 миллиардов рублей с 960 миллиардов рублей.

Доходы бюджета в 2018 году, согласно внесенному в Госдуму документу, составят 15,258 триллиона рублей, в 2019 году – 15,555 триллиона рублей, в 2020 году – 16,285 триллиона рублей. В первоначальной версии документа доходы бюджета предполагались в объеме 15,182 триллиона рублей в 2018 году, 15,548 триллиона рублей в 2019 году и 16,28 триллиона рублей в 2020 году.

Расходы в 2018 году планируются на уровне 16,529 триллиона рублей, в 2019 году – 16,374 триллиона рублей, в 2020 году – 17,155 триллиона рублей. В предыдущей версии проекта расходы на 2018 год были запланированы в объеме 16,515 триллиона рублей, в 2019 году и 2020 году — 16,415 триллиона рублей и 17,24 триллиона рублей соответственно.