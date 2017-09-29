"Аэрофлот" и S7 берут на свободные места на рейсах пассажиров" ВИМ-Авиа"

Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Специальный летный отряд "Россия", обслуживающий первых лиц государства, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 окажут помощь в вывозе пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщил журналистам советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

"В настоящее время принято решение о том, что к вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия", который, может быть, будет выполнять полеты на самолете Ту-214", — заявил Извольский.

Также к вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" подключится группа S7, отметил он.

"И "Аэрофлот", и "Сибирь", и другие авиаперевозчики берут на свободные места пассажиров "ВИМ-Авиа" по билетам "ВИМ-Авиа", — добавил советник руководителя Росаваиции.

Таким образом, ведомство рассчитывает, что до 15 октября значительная часть пассажиров "ВИМ-Авиа" будет вывезена.