Нефть торгуется разнонаправленно на новостях из Иракского Курдистана

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в пятницу утром, так как трейдеры опасаются возможных последствий ситуации вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана и неоднозначно оценивают данные EIA о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07% — до 57,2 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,1% — до 51,51 доллара за баррель.

Поддержку ценам оказывает ситуация вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана. В связи с проведением там референдума о независимости, Турция заявила, что в вопросах экспорта нефти будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 471 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост запасов на 3,422 миллиона баррелей, или на 0,72% — до 476,222 миллиона баррелей.

"Статистика EIA оказала давление на нефтяные котировки. … На данный момент сложно прогнозировать значительное сокращение запасов нефти в октябре, поскольку крупные НПЗ, расположенные в Порт-Артуре, с трудом восстанавливают производство, а добыча нефти продолжает расти быстрыми темпами", — говорится в обзоре аналитика "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Теперь участники рынка ожидают публикации в пятницу данных Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о динамике числа буровых установок в США за неделю. Ранее, по итогам завершившейся 15 сентября рабочей недели, число буровых установок в США уменьшилось на восемь штук, или на 0,85%, до 936. В годовом выражении число буровых установок выросло на 430 единиц, или в 1,85 раза.