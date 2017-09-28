Турция готова ускорить реализацию проектов "Аккую" и "Турецкий поток"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция выступает за скорейшую реализацию энергетических проектов с Россией — АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", заявил президент страны Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре.

"Одна из главных отраслей сотрудничества между нашими странами – энергетика. Мы придаем большое значение проектам АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Они продолжаются, и мы готовы придать им ускорение", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.