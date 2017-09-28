Орешкин: инфляция в России повлияла на финансовое состояние "ВИМ-Авиа"

СТАВРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Низкая инфляция в РФ стала одной из причин ухудшения финансового состояния "ВИМ-Авиа", так как ее бизнес-модель в этих условиях оказалась неэффективной, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Недельная инфляция в РФ третью неделю подряд держится на нулевом уровне, с начала года по 25 сентября потребительские цены выросли на 1,7%, сообщил ранее Росстат.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"Во многом, да. Компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, то есть аккумулирует финансовые ресурсы. В условиях низкой инфляции она может зарабатывать на этом гораздо меньше денег. Это приводит к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния. Те, кто не выдерживает критерии эффективности, те, к сожалению, будут погибать", — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос, повлияла ли низкая инфляция на ухудшение ситуации с "ВИМ-Авиа" по аналогии с банковским сектором.

В начале этой неделе Орешкин заявил, что проблемы банковского сектора РФ обнажились на фоне низкой инфляции.

"Более низкая устойчивая инфляция — это другой режим работы не только банковской системы, но и всей экономики. Поэтому те бизнесы, которые основаны не на эффективности, не на прибыльности, а на наращивании объемов за счет инфляционной динамики, на получении средств от населения и временном размещении их в какие-то финансовые инструменты — все эти схемы становятся неэффективными, невыгодными в ситуации низкой инфляции", — пояснил Орешкин.

Но, несмотря на то что низкая инфляция несет краткосрочные проблемы для отдельных компаний, в целом это очень позитивно для экономики. "Потому что экономические ресурсы начинают распределяться более эффективно: они идут в те компании, в те банки, которые имеют здоровые бизнес-модели. Это касается практически всех сфер", — заключил министр.