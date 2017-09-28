Соколов заявил, что сотрудники "ВИМ-Авиа" будут трудоустроены

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены, пообещал глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"У нас есть опыт, я поговорил с руководителями крупнейших российских авиакомпаний и после решения вопросов в случае банкротства компании "ВИМ-Авиа" в установленном порядке мы проведем необходимую работу, и все члены будут трудоустроены, им будут предложены соответствующие места в российских авиакомпаниях, аэропортах, других предприятиях транспортной отрасли", — сказал Соколов на заседании оперативного штаба по разрешению ситуации с "ВИМ-Авиа", которое транслировал телеканал "Россия 24".

По словам министра, в компании трудится порядка тысячи человек. В заседании оперативного штаба принимают участие и сотрудники Роструда.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.