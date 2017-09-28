МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости, Мария Салтыкова. AliExpress запускает в России еще одно подразделение Alibaba Group — торговую интернет-площадку Tmall. По прогнозам экспертов, она станет главным конкурентом "Яндекс.Маркет". Что там можно будет купить и насколько это изменит рынок электронной торговли в России — в материале РИА Новости.

Что такое Tmall

Tmall — одна из крупнейших интернет-площадок для торговли: по данным сервиса Alexa Internet, она занимает 14-е место среди наиболее посещаемых сайтов в мире. Ее главное отличие от AliExpress в том, что здесь товары продают не мелкие компании или физические лица, а крупные бренды. Большая часть товаров при этом относится к средней и высокой ценовым категориям. Сейчас на ней зарегистрировано более 14 тысяч брендов со всего мира.

Россия стала первой страной, где AliExpress решила открыть отдельное представительство Tmall: до этого площадка работала только с китайской аудиторией. Российский Tmall запущен с 28 сентября в виде раздела на сайте AliExpress. Официальное открытие интернет-площадки запланировано на середину октября, сообщил РИА Новости директор по развитию AliExpress в России Марк Завадский.

На первом этапе на площадке будут представлены электроника и бытовая техника, одежда и детские товары. У Tmall в России при этом будут свои торговые склады — компания будет работать не только как маркетплейс, проводя сделки между различными продавцами, но и как самостоятельный ретейлер.

Выживут ли китайцы "Яндекс.Маркет"из бизнеса



Российский рынок электронной торговли с выходом Tmall ждут серьезные потрясения, предрекают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят "Детский мир", "Юлмарт", Ozon.ru, re:Store, Lamoda, "М.Видео" и другие ретейлеры.

"Яндекс. Маркет" потеряет половину своих клиентов. "Рынок в целом будет захвачен китайцами не на 30%, как сейчас, а на 57%", — заявил РИА Новости президент АКИТ Алексей Федоров.

По его словам, Tmall вытеснит всех производителей дорогих товаров в России, потому что его комиссия ниже, чем у всех российских маркетплейсов. В течение двух лет останутся только интернет-магазины, торгующие крупной бытовой техникой, одеждой и предметами искусства. Через пять лет, по мнению Федорова, все "будет гораздо хуже".

"Выход Tmall на российский рынок — это открытая война и потенциальная смерть всей российской электронной коммерции", — подытожил президент АКИТ.

В Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), которая объединяет, в частности, Pony Express, La Redoute, PickPoint и eBay, на ситуацию смотрят не столь пессимистично. "Большой новый игрок на рынке — это позитивно, это очень здорово на нашем безрыбье", — уверен президент НАДТ Александр Иванов. Каких изменений на рынке здесь стоит ждать, по его мнению, будет ясно в течение года. Для российских производителей здесь есть плюс: у них появится еще один крупный канал продаж для товаров. "Tmall — это не площадка для импорта, это площадка для любых игроков", — пояснил Иванов.

С "Яндекс.Маркетом" Tmall действительно будет бороться, но российскую площадку тоже не стоит недооценивать: у "Яндекса" отличный потенциал в плане трафика и "мозгов", которые он привлекает, уточнил Иванов. "Так или иначе от любой конкуренции рынок выиграет", — заключил президент НАДТ.

В пресс-службе "Яндекс.Маркет" РИА Новости сообщили, что руководство компании воздерживается от любых комментариев по поводу Alibaba и Tmall. По мнению независимых экспертов, о перспективах борьбы Tmall с "Яндексом" пока рано судить. "Многим удобнее совершить покупку в российском магазине и выбрать его через "Яндекс.Маркет", — указал сооснователь исследовательской компании Data Insight Борис Овчинников.

По его словам, сейчас для покупателя главное — простота и понятность интерфейса, скорость доставки, понимание того, кто является продавцом, а также возможность "общаться с ним в российском правовом поле": эти факторы выбора интернет-площадки в России с запуском Tmall существенно не изменятся. Доля "захвата" китайцами российского рынка, по данным DataInsight, при этом изрядно завышена. "Доля в заказах действительно больше 30%, уже где-то к 40% приближается. А в денежном выражении она даже не 20%, а меньше", — отметил Овчинников.

Выгодно ли будет покупать на Tmall, если AliExpress обложат налогом

Ранее российские онлайн-ретейлеры предложили ввести налог для иностранных конкурентов, в том числе AliExpress, Amazon и eBay. Как утверждают в АКИТ, у этих компаний есть значительное конкурентное преимущество — они освобождены от НДС и ввозных таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 килограмма. По мнению представителей ассоциации, в Налоговый кодекс и закон "Об информации" сейчас надо внести поправки, чтобы Роскомнадзор мог блокировать сайты компаний, которые откажутся платить НДС.

Представители АКИТ предложили сделать это по аналогии с "налогом на Google", который вступил в силу с начала 2017 года. В соответствии с ним иностранные продавцы программного обеспечения, которые реализуют его через интернет, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%, как это делают российские компании. Однако АКИТ предлагает ввести для AliExpress, Amazon и eBay и ряда других компаний налог в размере не 18%, а 15,25% от конечной цены товара.

По словам Федорова, Tmall это все-таки не будет касаться, потому что на данной площадке будут размещаться брендовые товары, уже завезенные в Россию. "А вот если Tmall будет продавать брендовые товары из-за рубежа, то здесь должны включаться федеральные таможенные службы, чтобы это пресекать", — указал президент АКИТ. По его мнению, это должно происходить так же, как случилось в мае 2017 года с Xiomi: тогда по требованию владельца бренда ФТС отказалась пропускать смартфоны, купленные в зарубежных интернет-магазинах, на территорию России.

"Я надеюсь, ФТС поступит сейчас также — и все посылки с известными брендами, которые будут идти в Россию, будут развернуты обратно, на территорию Китая", — заявил Федоров.

Решение о налоге для AliExpress пока не принято. В начале сентября сообщалось, что поправки АКИТ проходят обсуждение в Минэкономразвития и Минфине.