Российский "Ашан" готовится запустить продажи продуктов через интернет

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ритейлер "Ашан", российское подразделение французского Auchan Retail, планирует в будущем запустить продажу продуктов через интернет, сообщил президент "Ашан Ритейл Россия" Франсуа Реми.

"Наша задача — быть специалистом в продаже продовольственных товаров. Продовольственное направление, естественно, должно присутствовать и в интернет-торговле. Мы сейчас изучаем, в каких условиях мы можем запустить продажи продовольственных товаров через интернет. Это потребует от нас немного времени, но мы работаем над этим", — сказал Реми журналистам.

По его словам, ритейлер в тестовом режиме уже запустил продажи некоторых бакалейных товаров, и сейчас изучает возможности продаж через интернет свежих товаров — мяса, рыбы, овощей. Президент российского "Ашана" отметил, что через интернет-магазин можно будет заказать доставку на дом или забрать товары из магазина.

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"В первое время интернет-магазин будет нацелен на доставку на дом", — указал топ-менеджер. Старт интернет-продаж начнется с Москвы. В свою очередь гендиректор Auchan Retail International Вилельм Убнер напомнил, что некоторое время назад в России работали магазины "Ашанавто" — аналог французского Auchan Drive, когда клиенты заказывают товары через интернет и забирают покупки с помощью автомобиля.

"Drive существует только во Франции. Мы попробовали его в Италии, в Китае — там он не работает, потому что клиенты сразу переходят на доставку на дом, либо на доставку в свой магазин. Чтобы создавать этот формат, нужны площадки, а в Москве это дорого", — отметил Убнер.

"И когда мы считали возможную рентабельность этого проекта, мы не смогли выйти на рентабельность. Думаю, сейчас у нас нет приоритета развивать Drive. Приоритет — развивать продовольственное направление, запустить продажи продуктов через интернет", — заключил он.