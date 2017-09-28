Российский "Ашан" готовится запустить продажи продуктов через интернет

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ритейлер "Ашан", российское подразделение французского Auchan Retail, планирует в будущем запустить продажу продуктов через интернет, сообщил президент "Ашан Ритейл Россия" Франсуа Реми.
По его словам, ритейлер в тестовом режиме уже запустил продажи некоторых бакалейных товаров, и сейчас изучает возможности продаж через интернет свежих товаров — мяса, рыбы, овощей. Президент российского "Ашана" отметил, что через интернет-магазин можно будет заказать доставку на дом или забрать товары из магазина.
24.7%Российских и стран СНГ
32.2%Азиатских
5.8%Европейских
3.3%Американских
1.1%Других
32.9%Я ничего не покупаю в интернете
"Drive существует только во Франции. Мы попробовали его в Италии, в Китае — там он не работает, потому что клиенты сразу переходят на доставку на дом, либо на доставку в свой магазин. Чтобы создавать этот формат, нужны площадки, а в Москве это дорого", — отметил Убнер.
"И когда мы считали возможную рентабельность этого проекта, мы не смогли выйти на рентабельность. Думаю, сейчас у нас нет приоритета развивать Drive. Приоритет — развивать продовольственное направление, запустить продажи продуктов через интернет", — заключил он.